يارا تتألق بإطلالة ساحرة.. هذا سر اختيارها اللوك

شاركت المطربة يارا جمهورها عبر موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

تألقت المطربة يارا بإطلالة أنيقة وساحرة، حيث اختارت فستانًا طويلًا بتصميم لامع مكشوف الكتفين (كب) أضفى عليها لمسة من الفخامة والأنوثة الراقية.

الفســتان تميز بقَصة انسيابية أبرزت رشاقتها، بينما منحها القماش البراق إطلالة متألقة أمام عدسات الكاميرا.

واعتمدت يارا تسريحة شعر ناعمة ومكياجًا هادئًا ركّز على إبراز ملامحها الطبيعية، لتظهر بإطلالة كاملة من الجمال والرقي، نالت إعجاب متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بأناقتها في التعليقات.

سر اختيار اللون البني ودلالته وفق صحف عالمية مثل "Vogue".

البني لون محايد ودافئ، يرمز غالباً إلى الاستقرار، النضج، والأناقة غير الصاخبة.

اختيار البني يُشير إلى رغبة في أن يكون اللوك راقياً بدون مبالغة، ويُعطي إحساساً بالغلاف الجلدي أو الأرضي، ما يعزز الطابع الطبيعي والمريح.