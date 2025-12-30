إعلان

ضبط شخصين أطلقا أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح في قنا | فيديو

كتب : علاء عمران

05:02 م 30/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام اثنين من أنصار أحد المرشحين بإطلاق أعيرة نارية بأحد الشوارع بمحافظة قنا، ابتهاجًا بفوزه في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة قسم ومركز شرطة قنا)، وبحوزتهما السلاحان الناريان المستخدمان في الواقعة (بندقيتان آليتان). وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الأسلحة النارية.

ضبط شخصين اطلاق أعيرة نارية قنا

