مش مناسب وكارثي.. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطف العديد من النجمات الأنظار بإطلالات مبهرة على السجادة الحمراء، إلا أن بعضهن اخترن إطلالات غير موفقة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

في التقرير التالي، نستعرض أسوأ الإطلالات وفق لما أوضحته مصممة واستشارية الموضة زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي"، وناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر مقطع فيديو على صفحته بموقع "إنستجرام".

صبا مبارك

أشارت مصممة الأزياء إلى أن فستان صبا مبارك باللون البرتقالي لم يكن موفقا، إذ لم يتناسب مع لون بشرتها.

وأضافت أن القصة التي تشبه "الساري الهندي" المكشوف عند الخصر والبطن لا تناسب قوامها، موضحة أن هذا النوع من القصات يحتاج إلى جسم رياضي مشدود لإبرازه بشكل أنيق ومتناسق.

بشرى

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة بشرى في مهرجان الجونة، موضحا أن الفستان لم يكن مناسبا لها، رغم جمال تصميمه.

وأشار عبر مقطع فيديو له بصفحته على "إنستجرام" إلى أن الموديل لا يتماشى مع شكل قوامها ولا مقاسها، والتصميم كان سيبدو أجمل على فنانة أخرى مثل تارا عماد، لأن هذا النوع من الفساتين لا يليق ببشرى.

يسرا

قال "حنا" إن أجمل ما في فستان الفنانة يسرا لونه الجذاب، مشيرا إلى أن تصميمه لا يناسب شكل جسمها.

وأوضح أن يسرا تحتاج إلى فساتين بقصات مختلفة، مثل تصميم الـ A-line المخصر مع حزام رفيع.

وأضاف أن الفستان ضيقا من الأعلى، ما جعل الإطلالة سيئة، وتسريحة الشعر والمكياج تكررا كثيرا دون أي تجديد.

انتصار

أوضحت مصممة الأزياء أن إطلالة الفنانة انتصار لم تكن موفقة، مشيرة إلى أن التطريز في الجزء العلوي من الفستان جعل منطقة الخصر أقصر، كما أن الكاب المصنوع من الشيفون لم يضف أي قيمة للتصميم أو للإطلالة بشكل عام.

روجينا

انتقدت المصممة اختيار الفنانة روجينا لإضافة "البوليرو" المصنوع من قماش الستان الضخم، مشيرة إلى أن هذه القطعة أضعفت جمال الإطلالة ومنحتها مظهرا متعبا للعين، ووصفتها بأنها "اختيار غير موفق".

إنجي علي

لم تتناسب قصة الفستان مع قوام الإعلامية إنجي علي، إذ جاء الجزء العلوي ضيقا جدا فيما زاد حجم التنورة من اتساع الكتفين، ما جعل الإطلالة تبدو غير مريحة وغير متناسقة بصريا.

علا رشدي

جاء فستان الفنانة علا رشدي بتصميم قديم ومكرر، كما أن خامة القماش مع اللون الداكن لم يبرزا جمال بشرتها.