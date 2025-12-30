موعد الأيام البيض في شهر رجب.. ثواب مضاعف وسُنتان نبويتان

رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام الأيام البيض، فمن واظب على صيامها كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

والأيام البيض هي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر رجب المعظم أيام: الجمعة، والسبت، والأحد

- الجمعة 13 رجب 1447 هـ الموافق 2 يناير 2026 م

- السبت 14 رجب 1447 هـ الموافق 3 يناير 2026 م

- الأحد 15 رجب 1447 هـ الموافق 4 يناير 2026 م

ومع الأيام البيض المباركة تجتمع سنة نبوية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لتجتمع سُنتان نبويتان تضاعفان الأجر والثواب، وهذه الأيام هي:

الخميس 12 رجب = صيام نافلة عن النبي ﷺ

الجمعة 13 رجب = أول أيام البيض

السبت 14 رجب = ثاني أيام البيض

الأحد 15 رجب = ثالث أيام البيض

الاثنين 16 رجب = صيام نافلة عن النبي ﷺ

ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

