8 صور ومعلومات عن إطلالة نسرين طافش في أحدث ظهور

10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت نسرين بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي ومزينا بتطريزات بنفس اللون، من تصميم مصمم الأزياء فؤاد سركيس.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، بواسطة الميكب أرتيست "Jamil Ousicreah".

واختارت نسرين تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجريئة، بواسطة "R style beauty center".