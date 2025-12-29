إعلان

نجوى كرم بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

08:24 م 29/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نجوى كرم
  • عرض 6 صورة
    نجوى كرم
  • عرض 6 صورة
    نجوى كرم
  • عرض 6 صورة
    نجوى كرم (6)
  • عرض 6 صورة
    نجوى كرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة نجوى كرم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت نجوى بالطو طويل باللون الأسود ونسقت أسفله توب وحذاء طويل بنفس اللون.

ووفقا لـ "فوج"، البالطو الأسود قطعة أساسية في الشتاء، حيث إنه يمنح الإطلالة مظهرا راقيا وجذابا، وبالإضافة إلى ذلك، يتماشى مع الألوان الفاتحة والداكنة، ويمكن ارتدائه في الإطلالات النهارية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت نجوى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون الأسود.

نجوى كرم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد