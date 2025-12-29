نجوى كرم بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

تألقت المطربة نجوى كرم بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت نجوى بالطو طويل باللون الأسود ونسقت أسفله توب وحذاء طويل بنفس اللون.

ووفقا لـ "فوج"، البالطو الأسود قطعة أساسية في الشتاء، حيث إنه يمنح الإطلالة مظهرا راقيا وجذابا، وبالإضافة إلى ذلك، يتماشى مع الألوان الفاتحة والداكنة، ويمكن ارتدائه في الإطلالات النهارية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت نجوى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون الأسود.