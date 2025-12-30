أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة الصادرات وتنمية موارد الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص تأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء تحرير المواقع والصحف، أن السياسة المالية تعمل وفق أربع أولويات رئيسية تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

وأشار، خلال اللقاء الذي حضره مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا، إلى أن أولى هذه الأولويات تتمثل في إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، على أن تكون هذه الثقة مرتبطة بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن من بين الأولويات أيضًا تحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام وخدمته، مشبهًا عبء الدين وخدمته بـ"السحابة السوداء" التي تعيق رؤية جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الكلي والاستدامة الاقتصادية.

وأوضح كجوك أن السياسة المالية تركز كذلك على ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل تنمية موارد الدولة لتحسين معيشة المواطن لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنحو 73% خلال العام الحالي، وهو ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد استعادة ثقة القطاع الخاص وتعزيز شراكته، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.