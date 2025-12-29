إعلان

بدلة أنيقة ومكياج هادئ.. جيلان علاء بإطلالة راقية

كتبت- شيماء مرسي

07:35 م 29/12/2025
    جيلان علاء
    جيلان علاء
    جيلان علاء

تألقت الفنانة جيلان علاء بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت جيلان بـ بدلة أنيقة مكونة من بليزر وبنطلون باللون البني ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "dalia awahab".

أما مكياجها فاعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت جيلان أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني.

واختارت جيلان أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر مصطفى السوري.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق ومجموعة أساور وخاتم.

