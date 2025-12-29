بدلة أنيقة ومكياج هادئ.. جيلان علاء بإطلالة راقية

فستان جريء.. هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة جيلان علاء بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت جيلان بـ بدلة أنيقة مكونة من بليزر وبنطلون باللون البني ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "dalia awahab".

أما مكياجها فاعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت جيلان أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني.

واختارت جيلان أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر مصطفى السوري.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق ومجموعة أساور وخاتم.