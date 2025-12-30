إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة كاجوال أنيقة

كتب : شيماء مرسي

02:23 م 30/12/2025

أوبال سوشاتا

تألقت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة كالجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت أوبال بـ تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معه جيب قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حقيبة باللون البيج، وحذاء باللون الأسود بالإضافة إلى نظارة شمسية.

تحرص أوبال دائما على لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تتراوح ما بين الفساتين القصيرة والطويلة وأحيانا الجريئة.

أوبال سوشاتا

أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025 إطلالة كاجوال

