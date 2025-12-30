إعلان

خلع ومنع أطفال.. تفاصيل طعن سيدة على يد زوجها أمام مترو فيصل

كتب : صابر المحلاوي

05:04 م 30/12/2025

حادث طعن تعبيرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة طعن سيدة على يد زوجها أمام مترو فيصل بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

وأوضحت التحقيقات أن الزوج، يعمل كهربائي يبلغ من العمر 40 عامًا، اعتدى على زوجته بسكين أثناء تواجدهما داخل الشركة، على خلفية خلافات زوجية نشبت بعد قيام الزوجة برفع دعوى خلع وحرمانه من رؤية أطفالهما.

وبحسب التحريات، ترصد الزوج لزوجته أثناء تواجدها داخل شركة الكهرباء، واعتدى عليها باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابتها بطعنة نافذة في الرقبة.

وأفادت التحقيقات بإصابة الزوجة بطعنة نافذة في الرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى أم المصريين بوصول السيدة المصابة، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، لفحص الواقعة، حيث تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشركة لتوثيق الحادث.

وقررت النيابة العامة فحص الأدلة المادية بمحل الواقعة، وعلى رأسها السكين المستخدم في الاعتداء، واستدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

