25 صورة| جنازة والدة الفنان هاني رمزي

كتب : سهيلة أسامة

03:02 م 30/12/2025
كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

انتهت منذ قليل جنازة والدة الفنان هاني رمزي، على أن يتم دفنها في مقابر العائلة.

وشهدت الجنازة توافد أعداد كبيرة من نجوم الفن والشخصيات العامة، حرصًا على مواساة هاني رمزي وإخوته.

ومن بين الحضور: ليلى علوي، مراد مكرم، أشرف زكي، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، إلهام شاهين، وأكرم حسني.

ولم يتمالك الفنان هاني رمزي دموعه أثناء وداع والدته في صلاة الجنازة، وظهر متأثرًا بشدة.

