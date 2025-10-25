حكاية فستان من الجونة.. صاحبته سرقت الأضواء في ختام المهرجان

"الطلة الأقوى من سنين".. خبير موضة يعلق على إطلالة هذه النجمة في الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أثارت الفنانة نسرين أمين الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة ساحرة وجذابة على الريد كاربت في ختام المهرجان، حيث تألقت بإطلالة جريئة.

ودائما ما تثير نسرين أمين الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت نسرين خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان طويل وجريء بقصة الكب باللون الوردي وبفتحة ساق جريئة، من تصميم "atwalkcoutureofficial".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست ميريام يسري.

واختارت نسرين أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الغريبة، بواسطة "minasoobhyhairstylist".

وزينت نسرين إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق وأسورة، من تصميم "elmawardy.official".

