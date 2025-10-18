مفاجأة أسبوع الموضة في الرياض.. من هي مصممة الأزياء ستيلا مكارتني؟

من هي صاحبة الإطلالة الأجرأ في افتتاح مهرجان الجونة؟

كتبت- أسماء مرسي:

تنطلق فعاليات أسبوع الأزياء في الرياض في نسخته الثالثة خلال الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المصممين والمصممات المحليين والعالميين.

وتتجه الأنظار هذا العام إلى المصممة العالمية ستيلا مكارتني، التي تشارك لأول مرة في حدث داخل السعودية، حيث ستُختتم فعاليات الأسبوع بعرضها المنتظر في 21 أكتوبر.

وتستعرض ستيلا خلال العرض مجموعة من أحدث تصاميمها.

فيما يلي، إليكم أبرز معلومات عن مصممة الأزياء ستيلا مكارتني، وفقا لموقعي "wwd" و"britannica".

- ولدت ستيلا في 13 سبتمبر 1971.

- تبلغ من العمر 54 عاما.

- مواليد لندن، إنجلترا.

- تدربت في مجلة فوج البريطانية.

- التحقت بـ كلية سنترال سانت مارتن للفنون والتصميم في لندن.

- عرض تخرجها عام 1995 شاركت فيه العارضة ناعومي كامبل.

- تعمل مصممة أزياء بريطانية.

- تتميز تصميمات ستيلا بأنها خالية تماما من الجلود والفراء، ما جعلها من أبرز الأسماء في مجال الموضة المستدامة.

- في عام 2001 أطلقت دار الأزياء التي تحمل اسمها، وقدمت أول مجموعة لها في باريس.

- 1997 وتعاقدت معها مجموعة فيندوم لإعادة إحياء دار أزياء كلوي (Chloé).

- أسهمت في زيادة مبيعات العلامة وإعادتها إلى الواجهة العالمية.

- قدمت تصاميم رومانسية جمعت بين الجرأة والأنوثة.

- كما أطلقت أول عطر لها باسم "Stella" في عام 2003.

- وفي عام 2007 طرحت خطاً لمنتجات العناية بالبشرة العضوية، و2009 أطلقت أول مجموعة ملابس أطفال بالتعاون مع متاجر GAP.

- صممت الزي الرسمي للمنتخب البريطاني في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لندن.

- في عام 2018، صممت ستيلا مكارتني فستان الاستقبال الذي ارتدته ميجان ماركل بعد زواجها من الأمير هاري.

- من بين أبرز نجمات هوليوود اللواتي ارتدين تصميماتها مادونا، التي صممت لها فستان زفافها، وكيت هدسون، التي اختارت من تصاميمها لإطلالتها في حفل الأوسكار عام 2001.

- كما ارتدت من أزيائها كل من ليف تايلر، جوينيث بالترو، وكيت موس، ما عزز مكانتها في عالم الموضة.