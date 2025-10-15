زوج يمنى خوري يفاجئها بهدية فاخرة بمناسبة أول طبخة بعد الزواج

شاركت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري متابعيها على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك"مقطع فيديو يوثق الهدية الفاخرة التي أهداها إليها زوجها رجل الأعمال التركي جورهان كيزيلوز وهي حقيبة فاخرة من ماركة هيرمس.

وظهرت يومي في الفيديو وهي تستعرض الحقيبة وجاءت باللون الأصفر الفاتح الأنيق.

وقالت يمنى: "أكيد بتقولوا لي إنتِ لسه ما شبعتيش من شنط هيرمس، وبالعكس، أنا شبعت، بس زوجي بيجيب لي منها من غير ما أطلب".

وأوضحت: "هذه الحقيبة هي هدية بمناسبة أول مرة أطبخ فيها بعد زواجنا".

وأشارت يمنى إلى عشقها للألوان الفاتحة، مؤكدة ابتعادها عن الألوان الداكنة لأنها لا تناسب طبيعتها وشخصيتها.

من هي البلوجر يمنى خوري؟

-ولدت في 1998.

-تعمل عارضة أزياء وخبيرة تجميل.

-تهتم بالمكياج والعناية بالشعر والبشرة.

-احتفلت بزفافها على رجل الأعمال جورهان كيزيلوز على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا.

- أقامت شركة متخصصة في منتجات المكياج والرموش عام 2017.

-في عمر 4 سنوات، انتقلت مع شقيقتها للعيش في دار للأيتام المسيحية بعد وفاة والدها.

-عملت في أحد صالونات التجميل لعدة سنوات لتوفير المال وتحقيق حلمها في افتتاح صالون خاص بها.

-أثار حفل زفافها حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

