أثار الجدل بملابس شفافة وصادمة.. 20 صورة ومعلومات عن لؤي علامة

كتبت- أسماء مرسي:

أثار عارض الأزياء لؤي علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد ظهوره بإطلالة جريئة خلال أحد الفعاليات.

ارتدى قميصا شفافا باللون الأسود مزينا بتطريزات لامعة، نسقه مع بنطلون أسود، وأكمل مظهره بإكسسوارات فضية مكونة من قلادة، وخاتم، وعدة أساور.

وفيما يلي، نستعرض أبرز المعلومات عن لؤي علامة، وفقا لصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "wwd".

- لؤي علامة عارض أزياء لبناني.

- وُلد عام 2001.

- يبلغ من العمر 25 عاما.

- هو الابن الأصغر للفنان راغب علامة، ووالدته جيهان العلي.

- له شقيق يُدعى خالد.

- تخرج من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت.

- ثم واصل دراسته في لندن ونيويورك وميامي.

- كما عاش في باريس ومدريد، ويتردد باستمرار على دبي.

- بدأ مسيرته الاحترافية في عرض الأزياء عام 2021، بعد توقيع عقد مع وكالة IMG Models العالمية.

- يُعرف لؤي بشغفه بالموضة، وإطلالاته الجريئة والمختلفة التي تثير الجدل على السوشيال ميديا.

- شارك في عروض دور أزياء عالمية مثل: Prada، Valentino.

- حيث ظهر لأول مرة على منصة عرض جورج أرماني في يونيو 2023.

- شارك في حملات إعلانية لعلامات تجميل مثل Dior Beauty.

- ظهر أيضا على غلاف مجلة "Vogue Man Arabia" في العام الماضي.

- أطلق مع والدته مشروع مجوهرات فاخرا يحمل اسم Djihan، ويتولى الإشراف على تصميم وتنفيذ القطع.

- يُعرف بحرصه على نمط الحياة الصحي، حيث يهتم بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.

- يشارك متابعيه بإطلالاته اليومية ونشاطاته عبر حسابه على إنستجرام.

- يتابعه على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" 664 ألف متابع.