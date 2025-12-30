وزير الخارجية اللبناني: ندعو لفتح صفحة جديدة مع إيران

وكالات

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى فتح صفحة جديدة مع إيران وإلى بناء علاقات لبنانية-إيرانية قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة، بحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.

وشدد رجي، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام 2026، على أن السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها.

وجدّد الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران، مؤكدًا ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين.

وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصرًا، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني.

وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت حدة التوترات بين طهران وبيروت، إذ رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي زيارة رسمية لزيارة إيران.