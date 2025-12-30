إعلان

لماذا ينصح الخبراء بتناول الشوكولاتة يوميًا؟.. إليك السر

كتب - محمود عبده :

02:00 م 30/12/2025

لماذا ينصح الخبراء بتناول الشوكولاتة يوميًا؟.. إليك السر

لم تعد الشوكولاتة الداكنة مجرد حلوى لذيذة، بل صارت محط اهتمام خبراء التغذية لما تحتويه من مركبات طبيعية قد تدعم صحة القلب والدماغ، شريطة استهلاكها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

الشوكولاتة الداكنة

تصنع الشوكولاتة الداكنة من بذور شجرة الكاكاو وتتميز بتركيز عال من مضادات الأكسدة والمعادن، مقارنة بأنواع الشوكولاتة الأخرى، وفقا لموقع Healthline.

فهي غنية بالألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، إلى جانب احتوائها على دهون صحية مثل حمض الأولييك المفيد للقلب.

تحسين تدفق الدم

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على البوليفينولات والفلافونويدات، التي تقلل الإجهاد التأكسدي بالجسم وتحمي من الأمراض المزمنة.

كما أظهرت الدراسات أن الفلافونويدات قد تحفز إنتاج أكسيد النيتريك، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وبالتالي دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم، مع رفع الكوليسترول الجيد "HDL" وتقليل تأكسد الكوليسترول الضار "LDL".

وتشير الأبحاث إلى أن مركبات الكاكاو قد تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة والتركيز، كما قد توفر حماية جزئية للجلد ضد أضرار الشمس، مع ضرورة الاعتماد على وسائل الوقاية التقليدية.

الكمية الموصى بها

يوصي الخبراء بتناول قطعة أو قطعتين صغيرتين يوميا، مع اختيار شوكولاتة تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، وتجنب الأنواع عالية السكر والدهون الإضافية، لضمان الاستفادة الصحية دون زيادة السعرات.

