الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهمة ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك وفقًا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعمًا للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت الوزارة، إلى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

