عارضة أزياء ويتابعها ملايين.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة ليونيل ميسي

كتبت- أسماء مرسي:

خَطفت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة خلال أحدث ظهور لها رفقة زوجها.

وظهرت أنتونيلا مرتدية جاكيت من الجلد الأسود، نسقته مع توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، مع تسريحة شعر ناعمة منسدلة على كتفيها.

كما اختار ميسي إطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدى جاكيت كلاسيكيا باللون الأسود مع تيشرت يجمع بين الأبيض والأسود.

دائما ما تلفت الأنظار على السوشيال ميديا بإطلالاتها المتنوعة، اللي بتجمع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والتصميمات الجريئة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "graziamagazine".

- أنتونيلا روكوزو، عارضة أزياء وسيدة أعمال أرجنتينية.

- وُلدت في مدينة روساريو في الأرجنتين.

- مواليد 26 فبراير 1988.

- تبلغ من العمر 37 عاما.

- درست في البداية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ثم قررت التخصص في طب الأسنان.

- لكنها لاحقا غيرت مسارها المهني، وابتعدت عن المجال الطبي.

- في عام 2017، احتفلت بزواجها من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حفل زفاف فاخر أقيم في روزاريو، بحضور أفراد العائلة وعدد من نجوم كرة القدم العالميين.

- أنجبت 3 أبناء تياجو، ماتيو، تشيرو.

- انتقلت إلى برشلونة لمرافقة ليونيل ميسي خلال مشواره الكروي مع النادي.

- بدأت هناك في دخول عالم الأزياء، حتى أصبحت من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ساهمت في إطلاق متاجر متخصصة في الأزياء.

- كما شاركت في الحملات الدعائية لعدد من العلامات التجارية.

- تهتم أنتونيلا بكل تفاصيل إطلالاتها، ما جعلها محط أنظار محبي الموضة.

- تحرص على التواصل الدائم مع جمهورها عبر مواقع التواصل، حيث تنشر صورا من حياتها العائلية، وإطلالتها اليومية.

- تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة على "إنستجرام".

- يتابعها 39.9 مليون متابع، ما يجعلها من أكثر زوجات اللاعبين شهرة.