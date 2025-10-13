بعد تتويجها.. 16 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025

لفتت يارا نعوم، ملكة جمال مصر لعام 2008، الأنظار بإطلالتها الأنيقة وجمالها اللافت خلال ظهورها الأخير مع زوجها لاعب الأهلي السابق عماد متعب وابنتيهما، في مناسبة احتفالية خاصة بميلاد ابنتهما الكبرى تمارا.

وظهرت يارا بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت طقم "كروب توب" مكون من قطعتين باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين.

أما عماد متعب، اختار إطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدى تيشيرت أبيض نسقه مع شورت أسود، فيما ظهرت ابنتاهما بإطلالات صيفية أنيقة.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عن يارا نعوم، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- يارا نعوم، ولدت في 1 سبتمبر 1987.

- تبلغ من العمر 38 عاما.

- تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم ديكور.

- شاركت في مجال عروض الأزياء.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2008.

- تزوجت من عماد متعب في ديسمبر 2011.

- لديها ابنتان مع عماد متعب، هما تمارا وسيلين.

- تشتهر بإطلالاتها الساحرة التي تخطف الأنظار على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 1.1 مليون متابع.

