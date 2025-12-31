8 صور ومعلومات عن إطلالة كارول سماحة في أحدث ظهور لها

شهد عام 2025 مجموعة من الإطلالات الجريئة والناعمة التي خطفت الأنظار على السجادات الحمراء ومهرجانات العام، وأصبحت الأكثر انتشارا على محركات البحث.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم إطلالات النجمات اللواتي خطفن الأنظار على السجادة الحمراء في 2025.

إطلالة هيفاء وهبي بالـ "روز" في 2025

ظهرت النجمة هيفاء وهبي في عام 2025 بإطلالة تخطف الأنفاس بفستان وردي أنيق، وذلك ضمن أبرز صيحات الفساتين التي أثارت إعجاب الجمهور.

ارتدت "هيفاء" فستانا قصيرا باللون الروز، مكونا من ميني جيب "من الجيلد" وتوب من الشيفون، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي وتركت شعرها مرفوعا لأعلى.

هبة مجدي بفستان أزرق لامع

أطلت الفنانة هبة مجدي خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2025 بفستان طويل باللون الأزرق اللامع.

اختارت مكياجا ناعما يكمل الفستان، مع أحمر شفاه وردي، وترك شعرها منسدلا على كتفيها، ما أضفى عليها مظهرا راقيا يتماشى مع أجواء السجادة الحمراء.

ليلى زاهر بفستان بيج

ظهرت الفنانة ليلى زاهر في إحدى المناسبات بفستان طويل بلون بيج هادئ، مزين بتطريزات ناعمة من نفس اللون.

أكملت الإطلالة بمكياج ترابي دافئ وشعر منسدل على الكتفين، ما منحها حضورا بسيطا وأنيقا في آن واحد.

مي عمر بفستان أبيض

تميزت النجمة مي عمر هذا العام بإطلالة فاخرة بفستان أبيض أنيق، لفت الأنظار فور ظهورها بصفاء لونه وقصته البسيطة التي تعكس الأنافة والجرأة.

ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض على شكل "سلوبت"، والقماش جاء من الشيفون، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الروز، وتركت شعرها الانسيابي منسدلا على كتفيها، ونسقت معه شنطة يد باللون الأخضر.