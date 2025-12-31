مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

كأس الأمم الأفريقية.. الحفر الأرضية تثير القلق في مراكش

كتب : هند عواد

11:37 ص 31/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تدافع الجماهير خارج ملعب مراكش الكبير
  • عرض 4 صورة
    مشجعو ساحل العاج
  • عرض 4 صورة
    الجماهير بعد مباراة المباراة

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ازمة تتعلق بحالية الطقس وهطول أمطار غزيرة، فخلال مباراة الكاميرون وساحل العاج على ملعب مراكش الكبير، تم توجيه سائقي السيارات إلى أرض جانبية على الطريق السريع N9 بواسطة ضباط المرور الذين أطلقوا صافراتهم.

ووفقا لشبكة "ذا أثيليتك"، انهارت الأرض تمامًا كالبئر في بعض الأماكن، جارفةً السيارات إلى منطقة شبه صحراوية، وبدون وجود شاحنات سحب، بقوا هناك لفترة غير محددة.

وعلى الرغم من وجود مساحة واسعة لوقوف السيارات في جميع الاتجاهات داخل الحدود الدائرية للملعب، إذ أشار موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا" إلى أن هناك مساحة تتسع لـ 7500 مركبة، إلا أن البوابات المحيطة ظلت مغلقة في الساعات التي سبقت انطلاق المباراة، ولم يُسمح للجماهير إلا بالاقتراب من طبقات الأمن المشدد الأخرى سيرًا على الأقدام.

