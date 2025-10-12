جرأة وجمال.. 20 صورة للنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في 2025

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟



في عام 2025، لفتت العديد من النجمات الأنظار بإطلالاتهن الساحرة بفساتين بقصة "حورية البحر"، التي من أكثر التصاميم أنوثة وأناقة.

في السطور التالية، نستعرض أبرز إطلالات النجمات اللاتي ظهرن بفساتين بقصة حورية البحر في 2025:

مي عمر



تألقت الفنانة مي عمر بفستان بقصة حورية البحر باللون الأبيض، كما يتميز بأنه بقصة الكب من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، وتنسيق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ خبيرة التجميل وديان محيي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة المصفف اللبناني جان كلود المغير.

يارا السكري



أطلت الفنانة يارا السكري مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأبيض والأسود، بقصة حورية البحر ومكشوفا عند منطقة الظهر، من الماركة التجارية الشهيرة "HOYE"، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات فاخرة مكونة من أقراط طويلة، وقلادة من تصميم دار مجوهرات محمود السرجاني

أسيل عمران



كما خطفت الممثلة السعودية أسيل عمران الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بفستان فضي لامع مرصع بالترتر بقصة "حورية البحر"، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

درة



كما خطفت الأنظار الفنانة درة بفستان أنيق باللون البينك مزين بتطريزات لامعة، من الماركة الشهيرة "Kojak Studio"، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها مع وضع مكياج بدرجات ألوان النيود

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط ماسية، وخاتم من دار مجوهرات "ramjewelry".

مني زكي



أطلت الفنانة مني زكي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة ضيقة على الجسم، توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي، وتنسيق الاستايلست ريم سامي شقير.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل أوليفيا يعقوب ، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة المصفف رافي فازع.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي من الماركة الشهيرة "جوديث ليبر".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وأسورة من العلامة التجارية الفاخرة "سارتورو جنيف".