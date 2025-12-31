مدرب الزمالك الجديد يظهر في المران اليوم.. التفاصيل كاملة

اقترب نادي الزمالك من حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لأحمد عبد الرؤوف، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى إنهاء التعاقد مع المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن، من أجل فرض حالة من الاستقرار الفني، خاصة في ظل ضغط المباريات ورغبة الجماهير في عودة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات.

وكشف مصدر مطلع أن نادي الزمالك بات قريبًا من التعاقد مع طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي بشأن جميع تفاصيل التعاقد.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك أنهت الاتفاق مع طارق مصطفى حول الجوانب المالية وبنود العقد، ولم يتبقَ سوى بعض اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الملف حاليًا بيد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، وفي حال إتمام الاتفاق بشكل نهائي، سيبدأ طارق مصطفى مهمته رسميًا من خلال قيادة مران الفريق اليوم، على أن يتولى قيادة الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مران اليوم سيقوده مدرب جديد، سواء طارق مصطفى حال حسم الاتفاق معه رسميًا، أو أحد مدربي قطاع الناشئين بشكل مؤقت، لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد.