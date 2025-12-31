مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

مدرب الزمالك الجديد يظهر في المران اليوم.. التفاصيل كاملة

كتب : محمد خيري

11:15 ص 31/12/2025
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    فرحة لاعبي الزمالك بهدف ناصر منسي في مرمى بلدية المحلة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبلدية المحلة
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وسموحة (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وسموحة (18) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وسموحة (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وسموحة (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وسموحة (3) (1)

اقترب نادي الزمالك من حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لأحمد عبد الرؤوف، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى إنهاء التعاقد مع المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن، من أجل فرض حالة من الاستقرار الفني، خاصة في ظل ضغط المباريات ورغبة الجماهير في عودة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات.

وكشف مصدر مطلع أن نادي الزمالك بات قريبًا من التعاقد مع طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي بشأن جميع تفاصيل التعاقد.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك أنهت الاتفاق مع طارق مصطفى حول الجوانب المالية وبنود العقد، ولم يتبقَ سوى بعض اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الملف حاليًا بيد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، وفي حال إتمام الاتفاق بشكل نهائي، سيبدأ طارق مصطفى مهمته رسميًا من خلال قيادة مران الفريق اليوم، على أن يتولى قيادة الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مران اليوم سيقوده مدرب جديد، سواء طارق مصطفى حال حسم الاتفاق معه رسميًا، أو أحد مدربي قطاع الناشئين بشكل مؤقت، لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك مدرب الزمالك مدرب الزمالك الجديد

جميع المباريات

