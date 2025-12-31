ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3953 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5082 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5930 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6777 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67771 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 210769 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 338857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4309 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.