توفير أماكن بديلة.. بورسعيد تبدأ جمع الكلاب الضالة من الشوارع

كتب : طارق الرفاعي

01:33 م 31/12/2025

اللواء أركان حرب محب حبشي

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن بدء حصر وجمع الكلاب من شوارع بورسعيد بداية من الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين، حيث صدق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها لحديقة الحيوان ببور فؤاد لإقامة "شيلتر" لإيواء الكلاب الضالة بمدينة بورفؤاد، والموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص قطعة أرض بالقابوطي الجديد في حي الجنوب لإنشاء "شيلتر" لإيواء الكلاب الضالة.

كما تم التصديق على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص أرض كمستشفى بيطري بديلاً عن المستشفى البيطري القائم بمنطقة بالميرا لمديرية الطب البيطري، وذلك لتكامل الخدمات البيطرية بالمنطقة.

محب حبشي بورسعيد الكلاب الضالة

