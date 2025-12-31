رقم تاريخي للمنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية 2025

"لن ألعب إلا للمغرب".. دي لا فوينتي يتحدث عن رفض إبراهيم دياز تمثيل منتخب

حققت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، رقما قياسيا للمنتخبات العربية.

وشهدت كأس الأمم الأفريقية، الظهور الأكبر للمنتخبات العربية في دور الـ16، بعد صعود 5 منتخبات، وهي مصر والجزائر السودان والمغرب وتونس.

وكان منتخب مصر الفائز بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات، أول المنتخبات العربية المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة، وذلك عقب الفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدف نظيف، ليعود من جديد إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد غيابه في آخر نسختين.

وأصبح منتخب المغرب، ثالث المنتخبات العربية المتأهلة إلى دور الـ16، بعد الفوز على زامبيا بثلاثية نظيفة، فيما حسم منتخب السودان تأهله، كأفضل ثالث، قبل أن يلتحق به منتخب تونس، بعد تعادله مع تنزانيا 1-1، واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

