كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

رقم تاريخي للمنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : هند عواد

11:27 ص 31/12/2025
حققت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، رقما قياسيا للمنتخبات العربية.

وشهدت كأس الأمم الأفريقية، الظهور الأكبر للمنتخبات العربية في دور الـ16، بعد صعود 5 منتخبات، وهي مصر والجزائر السودان والمغرب وتونس.

وكان منتخب مصر الفائز بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات، أول المنتخبات العربية المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة، وذلك عقب الفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدف نظيف، ليعود من جديد إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد غيابه في آخر نسختين.

وأصبح منتخب المغرب، ثالث المنتخبات العربية المتأهلة إلى دور الـ16، بعد الفوز على زامبيا بثلاثية نظيفة، فيما حسم منتخب السودان تأهله، كأفضل ثالث، قبل أن يلتحق به منتخب تونس، بعد تعادله مع تنزانيا 1-1، واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"