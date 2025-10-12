بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الأنظار خلال مشاركتها الأولى في أسبوع الموضة بباريس، حيث تصدرت "التريند" ومواقع التواصل الاجتماعي بفضل حضورها اللافت وإطلالتها الأنيقة التي حملت توقيع دار الأزياء العالمية "شانيل".

وظهرت إيمان مرتدية بدلة أنيقة باللون الأبيض، نسقتها مع توب بنفس اللون، وزُينت الإطلالة بأزرار سوداء.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، ومكياجا ناعما، كما نسقت كلاتش أنيقا وحذاء باللون الأسود.

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات عنها وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "apnews".

من هي إيمان خليف؟

- إيمان خليف، ملاكمة جزائرية دولية.

- وُلدت عام 1999.

- من مواليد إحدى قرى الريف الجزائري شمال غرب البلاد.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- واجهت معارضة شديدة من والدها لدخول عالم الملاكمة، إلا أنها أصرت على خوض التجربة.

- تخلت عن ممارسة كرة القدم في سن المراهقة، لتتفرغ لشغفها الجديد الملاكمة.

- لفتت الأنظار بموهبتها، وتم اختيارها للانضمام إلى المنتخب الجزائري.

- شاركت لأول مرة في بطولة دولية كبرى عام 2018.

- حققت إنجازا تاريخيا بفوزها بـ الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

- شاركت في عدة بطولات دولية مرموقة، من بينها أولمبياد طوكيو.

- كما فازت بميداليات ذهبية في بطولات إقليمية وأفريقية.

- تعد من أبرز الوجوه الرياضية النسائية في الجزائر والعالم العربي.

- تشارك متابعيها بلقطات من حياتها اليومية، والتدريبات، والفعاليات التي تحضرها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 1.8 مليون متابع.