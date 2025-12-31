مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

بعد قرار حسام حسن.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بنين

كتب : محمد خيري

01:51 م 31/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (3)
  • عرض 13 صورة
    مران منتخب مصر (10)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (2)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (2)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)
  • عرض 13 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (2)
  • عرض 13 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (5)
  • عرض 13 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (3)
  • عرض 13 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (4)
  • عرض 13 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبدأ المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب بنين، في اللقاء المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض منتخب مصر مساء اليوم أولى حصصه التدريبية تحضيرًا لمباراة بنين، وذلك على ملعب التدريبات المخصص له بمدينة أغادير المغربية، التي يتخذها الفراعنة مقرًا لإقامتهم منذ انطلاق مشوارهم في النسخة الحالية من البطولة.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، على تنويع فقرات المران، حيث يركز الجزء الأول على الجوانب البدنية لرفع الحمل التدريبي بشكل تدريجي، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، على أن يشهد النصف الثاني من المران التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، عقب خوض مباراة الجولة الختامية من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مران منتخب مصر منتخب بنين موعد مباراة مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"