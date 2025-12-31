بعد قرار حسام حسن.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بنين

يبدأ المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب بنين، في اللقاء المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض منتخب مصر مساء اليوم أولى حصصه التدريبية تحضيرًا لمباراة بنين، وذلك على ملعب التدريبات المخصص له بمدينة أغادير المغربية، التي يتخذها الفراعنة مقرًا لإقامتهم منذ انطلاق مشوارهم في النسخة الحالية من البطولة.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، على تنويع فقرات المران، حيث يركز الجزء الأول على الجوانب البدنية لرفع الحمل التدريبي بشكل تدريجي، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، على أن يشهد النصف الثاني من المران التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، عقب خوض مباراة الجولة الختامية من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا.