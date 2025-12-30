إعلان

نيكول سابا بفستان جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

07:40 م 30/12/2025
    نيكول سابا في برنامج كتير هلقد
    نيكول سابا
    نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت نيكول بفستان طويل باللون البني "كت" مصنوع من الجلد ونسقت معه قفازات بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، إرتداء فستان باللون البني يمنح إحساسا بالدفء والأناقة ويعطي البشرة إشراقة طبيعية، ويمكن تنسيقه مع اللون الأسود، كما فعلت الفنانة نيكول سابا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نيكول أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت نانسي مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

نيكول سابا

