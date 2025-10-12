بعد تتويجها.. 16 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025

لبلبة تتصدر المشهد.. أحدث إطلالات نجمات الفن ضمن إعلان المكرمين في مهرجان

توّجت شارلوت بونسترا بلقب ملكة جمال العالم هولندا 2025 في الحفل النهائي الذي أقيم في كاستيل دي فيتنبورج بمدينة فاسينار، حيث لفتت الأنظار بأدائها المتميز وأناقتها اللافتة، وفقا لموقع "missworld".

ارتدت "شارلوت" فستانا طويلا باللون البيج بقصة انسيابية وتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلة على جانبي وجهها.

من هي شارلوت بونسترا؟

- شارلوت من مدينة لاهاي في غرب مملكة هولندا.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- تعمل مهندسة برمجيات.

- تُعرف بمشاركتها الفعالة في القضايا الاجتماعية والبيئية.

- فازت بجائزة BWAP، وهي اختصار لـ Beauty With A Purpose، أي "الجمال مع هدف"، وتعد من أهم الجوائز في مسابقة ملكة جمال العالم.

- تفضل أسلوب الحياة النباتي وتعتمد عليه في نظامها اليومي.

- تُسهم في نشر الوعي وتدعم مبادرات تهدف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

- ستُمثل شارلوت هولندا في مسابقة ملكة جمال العالم 2026، التي ستُقام بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين.

- تشارك صورها وآخر أخبارها بانتظام على صفحتها في موقع "إنستجرام".

- يتابعها على "إنستجرام" ما يقرب من 4 آلاف شخص.