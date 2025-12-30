إعلان

شيماء سيف تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

كتبت- شيماء مرسي

06:57 م 30/12/2025
    شيماء سيف
تألقت الفنانة شيماء سيف بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت شيماء بجاكيت باللون الأسود مصنوع من الفرو ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

وبحسب "hauteacorn"، الفرو من الأقمشة المناسبة جدل لفصل الشتاء، مما يجعله مثاليا للخروجات المسائية، وبالإضافة إلى ذلك، يساعد على إخفاء عيوب الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي يتماشى مع إطلالتها البسيطة.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

ونسقت شيماء مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

شيماء سيف

