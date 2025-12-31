واتساب يحتفل بطريقته مع المستخدمين في رأس السنة 2026.. صور

أعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، عن إطلاق حزمة جديدة من الملصقات لعام 2026، إلى جانب مجموعة من الإضافات التفاعلية، في خطوة تحتفل بقدوم العام الجديد وتتيح للمستخدمين تجربة أكثر حيوية أثناء التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم.

أرقام قياسية في يوم رأس السنة

وأكد "واتساب" في بيان له أن رأس السنة الجديدة يمثل اليوم الأكثر نشاطًا على مدار العام بالنسبة للتطبيق، حيث يسجل معدلات استخدام غير مسبوقة في الرسائل والمكالمات.

وأوضح التطبيق أن الأيام العادية تشهد دعم أكثر من 100 مليار رسالة وحوالي ملياري مكالمة يوميًا، إلا أن الساعات الأربع والعشرين الأولى من العام الجديد تحقق دائما أعلى الأرقام في تاريخ التطبيق.

ميزات احتفالية جديدة

وتشمل الإضافات الجديدة حزمة ملصقات لعام 2026، إلى جانب تأثيرات مرئية لمكالمات الفيديو تمكن المستخدمين من عرض الألعاب النارية، وقصاصات ورقية ملونة متحركة، ورسوم متحركة للنجوم تضيف لمسة احتفالية للشاشات أثناء المكالمات.

كما أتاح "واتساب" للمرة الأولى استخدام الملصقات المتحركة داخل تحديثات الحالة، بالإضافة إلى التفاعلات المرئية لقصاصات الورق الملونة، لتعزيز الطابع التفاعلي والاحتفالي للتطبيق خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد.