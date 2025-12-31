التهم محتوياتها بالكامل.. النيابة تحقق في حريق شقة فنان مسرحي بالوراق

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالوراق، اليوم الأربعاء، التحقيق في حريق هائل نشب داخل شقة الفنان المسرحي "م.ر.ع"، دون وقوع أي إصابات بين أفراد الأسرة.

وكشفت التحقيقات أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، مشيرة إلى أنه نشب نتيجة ماس كهربائي، بينما كان الفنان وأسرته خارج الشقة عند وقوع الحادث.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق للوقوف على أسبابه، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة التفاصيل الكاملة للواقعة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، بنشوب الحريق، وانتقل رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، ورئيس مباحث الوراق، المقدم محمد طارق، إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقامت النيابة بالمعاينة والتحفظ على مكان الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي، مع استمرار التحقيق للتأكد من ملابسات الحريق وظروف نشوبه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يظهر في التحقيقات.

