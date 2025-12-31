قناة مجانية تنقلها.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

11:36 ص 31/12/2025
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر وبنين

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البنيني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى هذا الدور بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب بنين بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبنين

وفي ظل اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة، تقرر إذاعتها عبر عدد من القنوات المفتوحة، وجاءت تردداتها كالتالي:

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

