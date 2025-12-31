أوضحت خبيرة الأبراج هالة حافظ خلال ظهورها في برنامج "حكايات ولاد البلد" على قناة "هي" تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، أن حركة الكواكب في عام 2026 ستؤثر على الأبراج، مع تحديد الأبراج الأكثر حظا خلال السنة.

النصف الأول من 2026.. الأبراج الأكثر حظا

سيشهد النصف الأول من العام دعما كوكبيا لمجموعة محددة من الأبراج، على النحو التالي:

المركز الأول: برج الحوت وبرج العذراء.

المركز الثاني: برج السرطان وبرج الجوزاء.

المركز الثالث: برج العقرب وبرج القوس.

وأوضحت الخبيرة أن هذه الفترة مناسبة لتحقيق النجاحات المهنية والعاطفية للأبراج المدعومة كوكبيا.

النصف الثاني من 2026.. تعويض وتحول الحظوظ

مع بداية النصف الثاني من العام، تتغير حظوظ الأبراج لتشمل أبراج أخرى، وهو ما وصفته الخبيرة بأنه "تعويض وعدل":

المركز الأول: برجي الأسد والقوس، اللذين سيكونان الأبرز خلال هذه الفترة.

المركز الثاني: برج الجوزاء وبرج الميزان.

المركز الثالث: برج الحوت وبرج الجدي.

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه الفترة تشهد فرصا جديدة وتحولات إيجابية لهذه الأبراج، خاصة على الصعيد المالي والمهني.

توقعات استثنائية برج الجوزاء

أكدت خبيرة الأبراج أن برج الجوزاء سيحظى بمكانة بارزة هذا العام، إذ يحتل مراكز متقدمة في النصفين الأول والثاني من 2026، مع فرص كبيرة وفترات من التوفيق الملحوظ.

