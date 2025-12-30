8 صور ومعلومات عن إطلالة كارول سماحة في أحدث ظهور لها

تألقت المطربة كارول سماحة بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وظهرت كارول بفستان شورت ونسقت معه جاكيت بليزر باللون الأسود اللامع، من تصميم مصمم الأزياء بيتر عبد الكريم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة الميكب أرتيست محمد إسماعيل.

واختارت كاورل أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر محمد محسن.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.