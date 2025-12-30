هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جريئة.. سر اللوك

8 صور ومعلومات عن إطلالة كارول سماحة في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وارتدت هيفاء فستان قصير باللون البني ونسقت معه شراب طويل شفاف بنفس اللون.

وفقا لـ "elitedaily"، تمنح تسريحة الشعر الويفي المرأة مظهرا جذابا دون مبالغا، وبالإضافة إلى ذلك، تعطي كثافة للشعر، ما يجعل الإطلالة جذابة وملفتة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت هيفاء أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق وخاتم.