مكياج ترابي وفستان منفوش.. هاجر الشرنوبي بإطلالة جريئة

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت هاجر بفستان طويل منفوش من الأسفل "كت" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الأبيض عند منطقة الصدر.

وفقا لـ "makeyourimage"، ارتداء فستان باللون الأسود يعطي مظهرا جذابا وراقيا، ويمكن تنسيقه مع حقيبة باللون الفضي، كما فعلت الفنانة هاجر الشرنوبي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت هاجر أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأقراط طويلة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي وحذاء باللون الأسود.