إعلان

مكياج ترابي وفستان منفوش.. هاجر الشرنوبي بإطلالة جريئة

كتب : شيماء مرسي

07:23 م 30/12/2025 تعديل في 07:23 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هاجر الشرنوبي (2)
  • عرض 5 صورة
    هاجر الشرنوبي (4)
  • عرض 5 صورة
    هاجر الشرنوبي (1)
  • عرض 5 صورة
    هاجر الشرنوبي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

وأطلت هاجر بفستان طويل منفوش من الأسفل "كت" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الأبيض عند منطقة الصدر.

وفقا لـ "makeyourimage"، ارتداء فستان باللون الأسود يعطي مظهرا جذابا وراقيا، ويمكن تنسيقه مع حقيبة باللون الفضي، كما فعلت الفنانة هاجر الشرنوبي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت هاجر أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأقراط طويلة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي وحذاء باللون الأسود.

هاجر الشرنوبي إطلالة جريئة إطلالة هاجر الشرنوبي إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟