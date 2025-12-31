إعلان

"الإفتاء": لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

كتب : أحمد العش

12:38 م 31/12/2025

دار الإفتاء المصري

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، مشددةً على أنه ليس في ذلك خروج عن الدين؛ فالمولى، عز وجل، لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها.

واستشهدت "الإفتاء" بقول الله تعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا" (النساء: 86)، مؤكدةً أن التهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

