حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 1 يناير 2026 وحتى الإثنين 5 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، بينما يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية تبدأ من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة يومي الخميس 1 يناير والجمعة 2 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، حدوث نشاطًا للرياح اعتبارًا من الخميس 1 يناير وحتى الإثنين 5 يناير، على مناطق من السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس إلى الاثنين

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها عن درجات الحرارة المتوقعة في تلك الفترة، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 10 - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 10 - العظمى 20 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 11 - العظمى 20 درجة.

السواحل الشمالية:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 9 - العظمى 18 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 10 - العظمى 18 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 10 - العظمى 19 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 12 - العظمى 18 درجة.

شمال الصعيد:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 6 - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 6 - العظمى 21 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 6 - العظمى 20 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 7 - العظمى 20 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 7 - العظمى 20 درجة.

جنوب الصعيد:

- الخميس 1 يناير: الصغرى 12 - العظمى 25 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 11 - العظمى 25 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 11 - العظمى 24 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 12 - العظمى 25 درجة.

- الإثنين 5 يناير: الصغرى 12 - العظمى 25 درجة.

وأكدت الهيئة، على ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة خاصة خلال فترات الشبورة المائية ونشاط الرياح.