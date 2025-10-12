"أيقونة الموضة الجريئة".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة وغير تقليدية في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عدة صور لها بصفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هيفاء مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود من علامة الأزياء اللبنانية "كارولين لانج"، ونسقت معه قفازات جلدية سوداء طويلة.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وأكملت اللوك بارتداء نظارة شمسية وحذاء مزيج من اللونين الأسود والأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

مصممة أزياء: هيفاء وهبي أيقونة الموضة في العالم العربي

قالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي إن الفنانة هيفاء وهبي من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي، مشيرة إلى أنها دائما ما تخرج عن المألوف وتكسر قواعد الموضة، وتتبع صيحات الأزياء العالمية بلمسة خاصة بها.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن اختيار هيفاء لفستان الجلد الأسود مع القفازات الطويلة أضفى على إطلالتها جرأة وقوة واضحة.

حذاء بنقشة الحمار الوحشي

أكملت هيفاء إطلالتها بحذاء أنيق يجمع بين اللونين الأبيض والأسود من دار الأزياء الإيطالية "بوتيجا فينيتا "، جاء بتصميم مستوحى من "نقشة الحمار الوحشي"، ما أضفي لمسة مُلفتة إلى الإطلالة.

أما تسريحة الشعر، اختارت هيفاء تصفيفة شعر منسدلة وطويلة مع غرة أمامية مستقيمة، صممها المصفف اللبناني جان كلود المغير، ما منحها طابعا عصريا وجريئا.

إكسسوارات ومكياج جريء

اعتمدت النجمة مكياجا قويا وجريئا بدرجات ترابية مناسبة للإطلالات المسائية، من تنفيذ خبيرة التجميل وديان محيي.

وُزينت إطلالتها بنظارات شمسية من علامة Gentle Monster، وأقراط من الألماس من توقيع AlANINA.