إعلان

خطفت الأنظار.. ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

كتب : أسماء مرسي

04:00 م 12/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت ملكة جمال مصر 2025، سما كامل، الأنظار بإطلالة مميزة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سما مرتدية قفطان طويل باللون الأبيض مزين بتطريزات لامعة، ومزود بأكمام واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، يتناسب مع بشرتها وإطلالتها الهادئة.

واختارت سما أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

ودائما ما تخطف سما كامل أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

ملكة جمال مصر 2025 سما كامل إطلالة سما كامل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
خروج مفاجئ.. لماذا خسر الجنيه 59 قرشا مقابل الدولار في تعاملات اليوم؟