خطفت الأنظار.. ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

خطفت ملكة جمال مصر 2025، سما كامل، الأنظار بإطلالة مميزة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سما مرتدية قفطان طويل باللون الأبيض مزين بتطريزات لامعة، ومزود بأكمام واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، يتناسب مع بشرتها وإطلالتها الهادئة.

واختارت سما أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

ودائما ما تخطف سما كامل أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.