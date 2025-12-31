بالطبول.. صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير

"لن ألعب إلا للمغرب".. دي لا فوينتي يتحدث عن رفض إبراهيم دياز تمثيل منتخب

فيفا يوافق على تغيير جنسية حارس مرمى أرسنال السابق لمنتخب نيجيريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، أثناء ذهابهم إلى أحد مطاعم أكادير.

وظهر في مقطع الفيديو، محمد صلاح وبعض لاعبي المنتخب مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومصطفى شوبير وأحمد الشناوي ومروان عطية وحسام عبد المجيد.

الأسطورة محمد صلاح مع بعثة المنتخب أثناء الذهاب إلى أحد مطاعم أكادير اليوم❤️ pic.twitter.com/PjBZvndLcS — عالم صلاح (@SalahWorld11) December 30, 2025

وتم استقبال لاعبي منتخب مصر من جانب العاملين في المطعم بـ"الطبول"، والأغاني المغربية.

اقرأ أيضًا:

هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة



هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟



