كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

بالطبول.. صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير

كتب : هند عواد

10:56 ص 31/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (2)
  • عرض 5 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (5)
  • عرض 5 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (4)
  • عرض 5 صورة
    صلاح ونجوم منتخب مصر داخل أحد المطاعم بأكادير (1)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، أثناء ذهابهم إلى أحد مطاعم أكادير.

وظهر في مقطع الفيديو، محمد صلاح وبعض لاعبي المنتخب مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومصطفى شوبير وأحمد الشناوي ومروان عطية وحسام عبد المجيد.

وتم استقبال لاعبي منتخب مصر من جانب العاملين في المطعم بـ"الطبول"، والأغاني المغربية.

محمد صلاح منتخب مصر بعثة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

