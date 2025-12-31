إعلان

Epic Games تتيح ألعاب مجانا خلال عطلة الأعياد.. تفاصيل

كتب : مصراوي

01:19 م 31/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت منصة Epic Games Store عرضا جديدا يوميًا بمناسبة الأعياد، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على ألعاب مجانية حتى 31 ديسمبر.

ويأتي عرض اليوم على شكل أربع ألعاب في لعبة واحدة تحت عنوان Trine Classic Collection، مع تحديثات لتسهيل اللعب التعاوني بين مستخدمي Steam وEpic Games Store.

تجربة اللعب التعاوني بين المنصات

عند تشغيل ألعاب Trine من 1 إلى 4 على منصة Steam، يطلب من اللاعبين ربط حسابي Steam وEpic (اختياري) لتلقي دعوات الأصدقاء عبر المنصات ومتابعة تقدم الإنجازات.

وتتيح السلسلة اللعب التعاوني لثلاثة لاعبين، مما يسهل اللعب مع أي شخص حصل على الألعاب حديثا عبر هذا العرض الترويجي.

سلسلة Trine: ألغاز ومنصات ممتعة

تتميز لعبة Trine بأسلوب منصات وألغاز على غرار The Lost Vikings، مع ثلاث شخصيات مختلفة: فارس ضخم لكنه أخرق، لص مزود بخطافات وقوس، وساحر قادر على توليد المكعبات والمنصات.

وفي وضع اللعب الفردي، يتحكم اللاعب بشخصية واحدة فقط، أما في وضع اللعب الجماعي فتظهر الشخصيات الثلاث على الشاشة في آن واحد، ما يضيف عنصر الفوضى الممتع والألغاز المسلية.

شعبية اللعبة وروحها المرحة

على الرغم من أن ألعاب Trine ليست روائع فنية، إلا أنها تتميز بروحها المرحة وخفتها، وتظل من أهم ألعاب الألغاز والمنصات، مع الحفاظ على جودة ثابتة عبر الأجزاء الأربعة الأولى، باستثناء Trine 3 ثلاثية الأبعاد. وتوفر هذه الحزمة حوالي 24 ساعة من اللعب الممتع، لكنها لا تتضمن أحدث إصدار Trine 5.

ذكريات شخصية مع سلسلة Trine

تثير لعبة Trine لدى الكثيرين مشاعر الحنين إلى ألعاب المنصات القديمة، وكانت من أولى الألعاب غير التابعة لشركة Valve التي جربها اللاعبون على Steam.

وقد ساهمت هذه التجربة في توجيه الكثيرين نحو شغف ألعاب الفيديو ومتابعة أخبارها ومراجعاتها بشكل مستمر.

موعد العرض المجاني

تتوفر Trine Classic Collection مجانا على متجر Epic Games حتى 31 ديسمبر، ما يمنح اللاعبين فرصة تجربة هذه السلسلة المحبوبة قبل انتهاء فترة العطلات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصة Epic Games Store ألعاب مجانا الأعياد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"