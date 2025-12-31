Epic Games تتيح ألعاب مجانا خلال عطلة الأعياد.. تفاصيل

أطلقت منصة Epic Games Store عرضا جديدا يوميًا بمناسبة الأعياد، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على ألعاب مجانية حتى 31 ديسمبر.

ويأتي عرض اليوم على شكل أربع ألعاب في لعبة واحدة تحت عنوان Trine Classic Collection، مع تحديثات لتسهيل اللعب التعاوني بين مستخدمي Steam وEpic Games Store.

تجربة اللعب التعاوني بين المنصات

عند تشغيل ألعاب Trine من 1 إلى 4 على منصة Steam، يطلب من اللاعبين ربط حسابي Steam وEpic (اختياري) لتلقي دعوات الأصدقاء عبر المنصات ومتابعة تقدم الإنجازات.

وتتيح السلسلة اللعب التعاوني لثلاثة لاعبين، مما يسهل اللعب مع أي شخص حصل على الألعاب حديثا عبر هذا العرض الترويجي.

سلسلة Trine: ألغاز ومنصات ممتعة

تتميز لعبة Trine بأسلوب منصات وألغاز على غرار The Lost Vikings، مع ثلاث شخصيات مختلفة: فارس ضخم لكنه أخرق، لص مزود بخطافات وقوس، وساحر قادر على توليد المكعبات والمنصات.

وفي وضع اللعب الفردي، يتحكم اللاعب بشخصية واحدة فقط، أما في وضع اللعب الجماعي فتظهر الشخصيات الثلاث على الشاشة في آن واحد، ما يضيف عنصر الفوضى الممتع والألغاز المسلية.

شعبية اللعبة وروحها المرحة

على الرغم من أن ألعاب Trine ليست روائع فنية، إلا أنها تتميز بروحها المرحة وخفتها، وتظل من أهم ألعاب الألغاز والمنصات، مع الحفاظ على جودة ثابتة عبر الأجزاء الأربعة الأولى، باستثناء Trine 3 ثلاثية الأبعاد. وتوفر هذه الحزمة حوالي 24 ساعة من اللعب الممتع، لكنها لا تتضمن أحدث إصدار Trine 5.

ذكريات شخصية مع سلسلة Trine

تثير لعبة Trine لدى الكثيرين مشاعر الحنين إلى ألعاب المنصات القديمة، وكانت من أولى الألعاب غير التابعة لشركة Valve التي جربها اللاعبون على Steam.

وقد ساهمت هذه التجربة في توجيه الكثيرين نحو شغف ألعاب الفيديو ومتابعة أخبارها ومراجعاتها بشكل مستمر.

موعد العرض المجاني

تتوفر Trine Classic Collection مجانا على متجر Epic Games حتى 31 ديسمبر، ما يمنح اللاعبين فرصة تجربة هذه السلسلة المحبوبة قبل انتهاء فترة العطلات.