لوحة سيارة يصل سعرها إلى 1.5 مليون جنيه بمزاد الداخلية الحالي.. ما هي؟

تقام في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر مزاد علني إلكتروني عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لتخصيص عدد 4 لوحات سيارات مميزة لأعلى سعر.

ويشهد المزاد الحالي تواجد عدد من اللوحات الأكثر تميزًا، فهناك لوحات مطروحة للبيع تتكون من حرف ورقم واحد، ولوحات أخرى من حرفين ورقمين، وثالثة بأحرف تكون كلمات قابلة للنطق.

ومن اللوحات المعروضة للتخصيص بأعلى سعر لوحة "ص أ ص 666" والتي وصل سعرها حتى الآن إلى 200 ألف جنيه ويتزايد عليها شخصين، ولوحة "ي ب 5555" يتزايد عليها ثلاثة أشخاص وبلغ سعرها إلى الآن 200 ألف جنيه.

اللوحة الثالثة والتي تصنف ثاني أغلى لوحة بالمزاد الحالي، تتكون من أرقام وحروف "م م 88" ووصل سعرها 1.290.000 جنيه ويسعى لامتلاكها ثلاثى أشخاص.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)