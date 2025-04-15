بنفس السعر.. تشتري بي واي دي F3 مانيوال أم بروتون ساجا أوتوماتيك

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، عن زيادة أسعار السيارة ساجا فيس ليفت السيدان الصغيرة خلال شهر أبريل.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الماليزية، أصبحت الفئة الوحيدة المتاحة من بروتون ساجا والمجمعة في مصر تباع بسعر رسمي 650.000 جنيه.

ومع زيادة أسعارها، باتت بروتون ساجا "أوتوماتيك" الجديدة تباع بنفس سعر النسخة "المانيوال" من السيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية المجمعة في مصر.

في التقرير الآتي استعراض لأبرز مواصفات بي واي دي F3 وبروتون ساجا:

المواصفات الميكانيكية

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

أما بي واي دي F3 تعتمد على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات. وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

الأبعاد الخارجية

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

في المقابل يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

التجهيزات والكماليات

تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة أيضًا زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

تمتلك السيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

على الجانب الآخر تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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