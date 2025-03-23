التراجع مستمر.. انخفاض كبير بأسعار سوزوكي سياز المستعملة

كتب - محمد جمال:

تراجعت أسعار السيارات المستعملة بسوق السيارات المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضي وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، يأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاضات الكبيرة بأسعار السيارات الزيرو.

ومن بين السيارات التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية السيارة ستروين سي إليزيه، والتي تعد واحدة من الطرازات المتاحة للبيع على الإنترنت وحققت نتائج ومبيعات قوية خلال السنوات الماضية.

وتعد سوزوكي سياز واحدة من الطرازات واحدة من الطرازات التي يسعى الكثير من المقبلين على الشراء لاقتنائها بفضل اعتمادتيها وموثوقيتها بالشارع المصري.

تباع سياز موديل 2021 كسر الزيرو التي تنتمي لفئة السيدان العائلية بمواقع بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت بمتوسط سعري 680 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سوزوكي سياز التفصيلية بالسوق المصري:

المحرك سوزوكي سياز

تعتمد سياز على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 104 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتتسارع سياز فيس ليفت التي تعمل بنظام جر أمامي من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 12 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/س.

أبعاد سوزوكي سياز

يبلغ طول سوزوكي سياز الكلي 4.490 ملم، وعرضها 1.730 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.485 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 160 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 495 لترًا مكعبًا.

الأمان في سوزوكي سياز

تمتاز السيارة بالعديد من تجهيزات الأمان، أبرزها نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية.

تمتلك السيارة مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ويمكن للسائق التحكم في مستوى الإضاءة، وتقف على جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، فضلًا عن مثبت للسرعة وأنظمة مساعدة للفرامل.

تجهيزات سوزوكي سياز

تحتوي مقصورة سياز على فرش جلدي وزجاج معتم "فاميه"، وكمبيوتر رحلات ومشغل CD ومدخل AUX ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وزر تشغيل المحرك.

أما وسائل الراحة والرفاهية، يذكر منها تكييف أوتوماتيك ومرآة وسطية ذاتية التعتيم، وشاشة تحكم لمسية قياس 4.2 بوصة، بالإضافة إلى مرايا ضم كهربائية، وتطعيمات من الكروم بمقابض الأبواب وناقل الحركة والباب الخلفي.​

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