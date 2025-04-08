9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك

القاهرة - (مصراوي):

يترقب الشارع المصري مخرجات اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية والذي سيعقد خلال أبريل الجاري، وستبحث خلاله اللجنة تحريك أسعار البنزين بمشتقاته والسولار.

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025.

ويعني هذا أن الحكومة ستمضي قدمًا في رفع أسعار المحروقات خلال العام الجاري نهائيا في ديسمبر 2025، وذلك إعمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ومع كل موجة تحريك لأسعار البنزين والسولار، يبحث مالكي السيارات عن سبل وحلول لخفض تكاليف تشغيل سياراتهم، والتي من بينها التحويل إلى الغاز الطبيعي الذي يعد الأرخص حاليًا مقارنة بالمشتقات الأخرى.

ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي والمكافئ للتر البنزين أو السولار 7 جنيهات، بينما سعر بنزين 80 بـ13.75 جنيه، وبنزين 92 بـ15.25 جنيه، وبنزين 95 بـ17 جنيه؛ والسولار بـ13.50 جنيه.

وبحسب الشركة المصرية العالمية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي "غاز تك" فإن متوسط التوفير في فاتورة تشغيل السيارة بالاعتماد على الغاز الطبيعي تتراوح بين 1.013 جنيه وتصل إلى 9.000 جنيه.

وأوضحت "غاز تك" عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

ويرصد الإنفوجرافيك الآتي متوسطات التوفير وفقًا لمعدلات الاستهلاك اليومي ما بين البنزين والغاز الطبيعي:

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