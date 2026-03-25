

تحول الحديث عن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول مع نهاية الموسم الجاري إلى واحد من أبرز الملفات الكروية التي تشغل جماهير الكرة العالمية، خاصة مع اقتراب نهاية مشوار استثنائي داخل جدران “أنفيلد”، بعد سنوات حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ويستعد صلاح لمغادرة النادي الإنجليزي في توقيت يراه البعض مفاجئًا، رغم ما قدمه من مستويات مميزة منذ انضمامه في 2017 قادمًا من روما، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وترك بصمة تاريخية ستظل عالقة في أذهان جماهير ليفربول.

وبحسب تقارير صحفية، فإن رحيل النجم المصري جاء في ظل تطورات الموسم الحالي، بعد مشاركته في مئات المباريات وتحقيقه العديد من البطولات، ليغلق صفحة ذهبية مع “الريدز” ويبدأ تحديًا جديدًا في مسيرته الكروية.

وعلى جانب آخر، لا تقتصر شهرة محمد صلاح على المستطيل الأخضر فقط، بل تمتد إلى أسلوب حياته خارج الملعب، حيث يمتلك أسطولًا من السيارات الفاخرة التي تعكس مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم عالميًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن”، يضم جراج صلاح مجموعة مميزة من السيارات الفارهة، تتصدرها علامات عالمية مثل بنتلي ولامبورجيني ومرسيدس، والتي تعد من بين الأكثر شهرة بين لاعبي كرة القدم.

وتأتي بنتلي كونتيننتال GT كواحدة من أبرز سياراته، إذ تعد من الطرازات الأكثر انتشارًا بين نجوم الكرة، واحتلت مكانة متقدمة ضمن السيارات المفضلة لديهم، إلى جانب سيارات أخرى مثل رانج روفر.

وفيما يلي أبرز السيارات التي يمتلكها محمد صلاح وأسعارها التقريبية:



بنتلي كونتيننتال GT



تبلغ قيمتها نحو 160 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 10,282,732 جنيه مصري).

لامبورجيني أفينتادور



يصل سعرها إلى 270 ألف جنيه إسترليني (حوالي 17,352,111 جنيه مصري).

مرسيدس AMG GLE كوبيه



تقدر قيمتها بنحو 80 ألف جنيه إسترليني (قرابة 5,141,366 جنيه مصري).

مرسيدس-بنز SLS AMG رودستر



يبلغ سعرها حوالي 176 ألف جنيه إسترليني (نحو 11,311,006 جنيه مصري).

أودي Q7



سعرها يقارب 54 ألف جنيه إسترليني (حوالي 3,528,648 جنيه مصري).

تويوتا كامري



تعد الأقل سعرا في مجموعة سيارات صلاح، إذ تبلغ قيمتها نحو 29 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 1,863,745 جنيه مصري).

إجمالي القيمة



وتقدر القيمة الإجمالية لأسطول سيارات محمد صلاح بنحو 769 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 49,421,384 جنيه مصري.

